Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Считайте повторным знакомством». «Ред Булл» отреагировал на смену номера Ферстаппеном

«Считайте повторным знакомством». «Ред Булл» отреагировал на смену номера Ферстаппеном
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на новый номер четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена. В сезоне-2026 нидерландец будет выступать под третьим номером.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

«Считайте это повторным знакомством», — подписали изображение с номером в австрийском коллективе.

Также на изменение номера отреагировал и сам нидерландец, опубликовав в социальной сети Х изображение.

Фото: x.com/VerstappenCOM

В закончившемся сзеоне-2025 Макс Ферстаппен занял второе место в личном зачёте, набрав 421 очко. Он уступил ставшему чемпионом Ландо Норрису из «Макларена» два балла. Также Макс одержал восемь побед в Гран-при, в то время как у Ландо и Оскара Пиастри — семь.

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал о реакции Келли Пике на его желание выступать под номером 69
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android