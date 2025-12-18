«Считайте повторным знакомством». «Ред Булл» отреагировал на смену номера Ферстаппеном

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на новый номер четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена. В сезоне-2026 нидерландец будет выступать под третьим номером.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

«Считайте это повторным знакомством», — подписали изображение с номером в австрийском коллективе.

Также на изменение номера отреагировал и сам нидерландец, опубликовав в социальной сети Х изображение.

Фото: x.com/VerstappenCOM

В закончившемся сзеоне-2025 Макс Ферстаппен занял второе место в личном зачёте, набрав 421 очко. Он уступил ставшему чемпионом Ландо Норрису из «Макларена» два балла. Также Макс одержал восемь побед в Гран-при, в то время как у Ландо и Оскара Пиастри — семь.