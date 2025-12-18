Ваулз назвал два качества Сайнса, приведшие «Уильямс» к успеху в 2025 году

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о первом сезоне испанца Карлоса Сайнса-младшего в команде.

«Его главный вклад прежде всего в том, что он хорошо подходит Алексу [Албону]. У них обоих одинаковые ожидания от машины, что даёт вам понимание. Знаю, звучит своеобразно, но одного голоса бывает недостаточно, чтобы направлять вас. Два голоса, говорящие одно и то же, очевидно, указывают вам направление.

Помимо этого, его подход к работе, особенно с командой аэродинамики, очень, очень хорош. Он умеет через данные провести вас к проблеме с балансом, что позволяет вам углубиться в вопрос», — приводит слова Ваулза Racingnews365.