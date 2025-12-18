Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз назвал два качества Сайнса, приведшие «Уильямс» к успеху в 2025 году

Ваулз назвал два качества Сайнса, приведшие «Уильямс» к успеху в 2025 году
Комментарии

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о первом сезоне испанца Карлоса Сайнса-младшего в команде.

«Его главный вклад прежде всего в том, что он хорошо подходит Алексу [Албону]. У них обоих одинаковые ожидания от машины, что даёт вам понимание. Знаю, звучит своеобразно, но одного голоса бывает недостаточно, чтобы направлять вас. Два голоса, говорящие одно и то же, очевидно, указывают вам направление.

Помимо этого, его подход к работе, особенно с командой аэродинамики, очень, очень хорош. Он умеет через данные провести вас к проблеме с балансом, что позволяет вам углубиться в вопрос», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

Материалы по теме
Сайнс ответил, добился ли бы он успеха в «Феррари» в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android