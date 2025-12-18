Опубликована графика радиопереговоров гонщиков Ф-1 в 2025-м. У Сайнса почти 10 часов

В социальных сетях появилась инфографика, на которой указано количество минут, которые гонщики Формулы-1 провели в радиопереговорах в сезоне-2025.
Фото: Из аккаунта @steviethenarwhal в соцсетях
Больше всего времени в радиопереговорах провёл испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс — 569 минут (9,48 часа). На второй строчке француз из «Альпин» Пьер Гасли — 383 минуты. Третий — Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» (375).
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») потратил 322 минуты на радиопереговоры, его напарник Шарль Леклер лишь 18-й — 265.
У чемпиона сезона Ландо Норриса («Макларен») 302 минуты, а у Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 286.