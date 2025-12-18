Мекис — о Ферстаппене: лучший датчик, установленный в машине. Правда, самый дорогой

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о работе с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Несмотря на то что мы все провели в Формуле 1 слишком много лет и видели, как Макс добивается невероятных достижений, всё, что я могу сказать, — когда у тебя появляется возможность работать на его стороне паддока, он всё равно продолжает поражать.

Во-первых, тем, что слышно по радио. Вы, журналисты, слышите многое, но не всё — и именно тогда становится очевидным качество его технической обратной связи, уровень чувствительности к болиду. У нас даже была такая шутка: мы говорили, что он лучший датчик, который у нас установлен в машине. Правда, возможно, и самый дорогой — но это уже другой вопрос (смеётся)», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.