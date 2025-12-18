Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис — о Ферстаппене: лучший датчик, установленный в машине. Правда, самый дорогой

Мекис — о Ферстаппене: лучший датчик, установленный в машине. Правда, самый дорогой
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о работе с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Несмотря на то что мы все провели в Формуле 1 слишком много лет и видели, как Макс добивается невероятных достижений, всё, что я могу сказать, — когда у тебя появляется возможность работать на его стороне паддока, он всё равно продолжает поражать.

Во-первых, тем, что слышно по радио. Вы, журналисты, слышите многое, но не всё — и именно тогда становится очевидным качество его технической обратной связи, уровень чувствительности к болиду. У нас даже была такая шутка: мы говорили, что он лучший датчик, который у нас установлен в машине. Правда, возможно, и самый дорогой — но это уже другой вопрос (смеётся)», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3
Материалы по теме
Фото
«Считайте повторным знакомством». «Ред Булл» отреагировал на смену номера Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android