Тото Вольф ответил, когда 19-летний Антонелли должен выйти на свой пик

Тото Вольф ответил, когда 19-летний Антонелли должен выйти на свой пик
Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о карьерных перспективах пилота команды итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Когда мы ожидаем, что он достигнет пика? Через три-пять лет. Мы должны дать ему это время. Он многое знает об этом спорте, поскольку это то, чем он живёт и дышит каждый день. Но есть и человеческий фактор, нужно повзрослеть, чтобы справиться с изменчивостью и давлением среды», — сказал Вольф в подкасте Beyond The Grid.

Напомним, в минувшем, дебютном для себя, сезоне Антонелли занял седьмое место в личном зачёте.

