Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Живёт автоспортом день и ночь». Мекис — о пользе Ферстаппена для «Ред Булл»

«Живёт автоспортом день и ночь». Мекис — о пользе Ферстаппена для «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис похвалил увлечённость четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена автоспортом.

«Этот парень живёт автоспортом день и ночь. День и ночь. Наверное, больше, чем кто-либо из нас. Так что он постоянно занят автоспортом в том или ином виде; он не убегает с брифингов, чтобы заняться чем-то посторонним. Он полностью в это погружён.

В перерывах между гонками он занимается симрейсингом — и, вероятно, где-то в голове у него всегда есть мысль о том, чему он может научиться или что улучшить в своём пилотировании или подготовке к следующей гонке. Если у него свободный уикенд, он поедет гоняться где-нибудь в GT3. Со стороны это выглядит совершенно нереально. И, по сути, это действительно нереально.

И при всём этом он обладает способностью глубоко погружаться в проекты — не судить о них со стороны, а находить правильные ключи, чтобы мы все двигались в одном направлении и чтобы мы понимали и ценили то, что он пытается нам донести», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

Материалы по теме
Мекис — о Ферстаппене: лучший датчик, установленный в машине. Правда, самый дорогой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android