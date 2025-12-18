«Живёт автоспортом день и ночь». Мекис — о пользе Ферстаппена для «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис похвалил увлечённость четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена автоспортом.

«Этот парень живёт автоспортом день и ночь. День и ночь. Наверное, больше, чем кто-либо из нас. Так что он постоянно занят автоспортом в том или ином виде; он не убегает с брифингов, чтобы заняться чем-то посторонним. Он полностью в это погружён.

В перерывах между гонками он занимается симрейсингом — и, вероятно, где-то в голове у него всегда есть мысль о том, чему он может научиться или что улучшить в своём пилотировании или подготовке к следующей гонке. Если у него свободный уикенд, он поедет гоняться где-нибудь в GT3. Со стороны это выглядит совершенно нереально. И, по сути, это действительно нереально.

И при всём этом он обладает способностью глубоко погружаться в проекты — не судить о них со стороны, а находить правильные ключи, чтобы мы все двигались в одном направлении и чтобы мы понимали и ценили то, что он пытается нам донести», — приводит слова Мекиса RacingNews365.