Кравиц: если «Астон Мартин» не получит Ферстаппена в случае успеха, это может быть Леклер

Известный обозреватель Тед Кравиц считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер может перейти в «Астон Мартин» в будущем.

«Не будем забывать о Шарле. Кое-что произошло в этом году, его менеджер, Николас Тодт, сказал сразу же после летнего перерыва, что Шарлю пора оказаться в машине, достойной чемпионства. Возможно, она окажется в другом месте. Хоть Леклер и подписал контракт до 2028 года, он может покинуть «Феррари» раньше, чем Льюис Хэмилтон.

Когда он пойдёт? Возможно, если «Астон Мартин» с машиной Ньюи и двигателем «Хонды» добьётся успеха и не получит Ферстаппена, это может быть Леклер», — сказал Кравиц в подкасте F1 Show.