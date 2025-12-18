Джордж Расселл раскритиковал «клавиатурных воинов» после угроз в адрес Кими Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл резко осудил так называемых «клавиатурных воинов» после того, как его напарник Кими Антонелли столкнулся с жёсткими оскорблениями и угрозами в социальных сетях. Причиной стал эпизод на предпоследнем круге гонки в Катаре, где Антонелли, шедший четвёртым, ошибся и пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса, что позволило британцу заработать два очка в борьбе за титул.

Инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в тот момент предположил по радио, что Антонелли «притормозил» нарочно, чтобы помочь Норрису. Позже аналогичную версию высказал и бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко. Команда «Мерседес» зафиксировала всплеск негативных комментариев на 1100%, включая угрозы убийством в адрес итальянского гонщика.

«Думаю, это совершенно недопустимо — то, что произошло, что было написано, та травля в Сети. Всё началось с ошибки ребят из «Ред Булл», они извинились, и это нормально. Люди ошибаются, особенно когда нет полной картины. Но тем тысячам людей, которые сидят за клавиатурами, нет оправдания. Им стоит посмотреть на себя в зеркало и спросить, почему они считают такое поведение приемлемым — не только в Ф‑1, но и в обществе в целом. Мне действительно сложно это понять», — приводит слова Расселла издание Racing News 365.

Тото Вольф, глава «Мерседеса», ранее назвал заявление Марко «безмозглым». Ламбьязе лично пообщался с Антонелли после гонки в Лусаиле, а «Ред Булл» выпустил заявление в поддержку гонщика и против травли в интернете.