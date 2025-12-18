Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-Е хочет превратить «Зандворт» в свою долгосрочную площадку с 2027 года

Формула-Е хочет превратить «Зандворт» в свою долгосрочную площадку с 2027 года
Комментарии

Формула-Е намерена предложить трассе «Зандворт» долгосрочное соглашение о проведении этапов чемпионата начиная с 2027 года — дебютного сезона для автомобилей Gen4. Руководитель серии Джефф Доддс отметил, что переговоры с руководством трассы уже ведутся несколько месяцев.

Зандворт с 2027 года останется без этапа Формулы-1, и электрический чемпионат рассчитывает заменить его в календаре. Доддс лично посетил Гран-при Нидерландов в этом году, встретился с владельцами трассы и остался под большим впечатлением от инфраструктуры и локации.

«Мне очень нравится эта трасса. Честно говоря, для Формулы-1 она немного маловата, но для Gen4 может быть идеальной — и не только сам трек, но и инфраструктура. Мне нравится её расположение: 30-40 минут от аэропорта Схипхол. Мне нравится, насколько нидерландцы сейчас увлечены автоспортом. Очевидно, Макс [Ферстаппен] сделал для этого очень много, но у нас есть и Ник де Врис, который в этом году может побороться за титул», — приводит слова Доддса издание RacingNews365.

Запуск Gen4 в 2027 году станет ключевым моментом для серии: новые машины будут выдавать около 815 л. с. и по скорости приблизятся к Формуле-2. Существующие уличные трассы Формулы-Е, такие как Лондон и Токио, потребуют серьёзных изменений, тогда как Зандворт с его несколькими конфигурациями и развитой инфраструктурой почти не нуждается в доработках.

Материалы по теме
Глава Формулы-Е: Gen4 выведет нас вплотную к Ф-1, а Gen5, вероятно, будет ещё быстрее
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android