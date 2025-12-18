Ферстаппен раскрыл, что постоянно общается с экс-руководителем «Ред Булл» Хорнером

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что регулярно общается с экс-руководителем команды Кристианом Хорнером, особенно в течение финальной части сезона-2025 Формулы-1, где шла напряжённая борьба за чемпионство.

«В команде дела шли не очень хорошо в плане результатов, было некоторое беспокойство, и, когда дела долго не ладятся, акционеры хотят перемен.

В конечном счёте это сложно, потому что у меня сложилась связь с Кристианом, мы вместе достигли так много, особенно те моменты в 2021-м, которые никогда не забудешь. Кристиан в итоге прошёл для меня через огонь, и такие вещи непросты, когда вы разговариваете по телефону.

Еженедельно, во время каждой гонки, в пятницу, субботу и воскресенье он присылает мне сообщения, например, но мы также поддерживаем связь во время отпусков. Это больше про то, что он говорит: «Желаю тебе удачи, я верю в тебя. Я твой самый большой фанат» и всё такое, но также и о том, что мы все пережили. В таких ситуациях и не только вы говорите и о вещах, не связанных с гонками. Мы на связи каждый гоночный уикенд, даже после его увольнения.

Я хочу быть осторожен в формулировках, не хочу принижать Кристиана, потому что он, очевидно, очень многое сделал для команды, а другим ещё только предстоит этого добиться. Он также привёл в команду людей, которые помогли нам достичь этого, и, когда дела идут плохо, ты видишь, что изменения происходят и в других видах спорта тоже», — приводит слова Ферстаппена издание Racing News 365.