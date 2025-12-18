Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщик из Узбекистана выступит с Русиновым за Rossa Racing на «24 часах Дубая»

Гонщик из Узбекистана выступит с Русиновым за Rossa Racing на «24 часах Дубая»
Комментарии

Гонщик из Узбекистана Исмаил Ахмедходжаев возглавит экипаж Rossa Racing на суточном марафоне «24 часа Дубая». Об этом сообщил основатель бренда Rossa Роман Русинов в своём телеграм-канале.

На старт будет выставлен автомобиль Rossa LM GT. Экипаж также будут представлять многократный чемпион гонок на выносливость и основатель бренда Rossa Роман Русинов, автогонщица из ОАЭ Амна Аль-Кубаиси и молодой пилот Вячеслав Гутак. Для Ахмедходжаева, которому 21 год, это станет дебютом в суточном марафоне в Дубае.

Фото: t.me/romanrusinoff

Автомобиль Rossa LM GT впервые был представлен на «24 часах Дубая» в январе 2025 года и сразу показал высокую скорость, завоевав поул-позицию. После дебюта модель вызвала значительный интерес в автоспортивном сообществе.

Гонка «24 часа Дубая» 2026 года запланирована на 17-18 января.

Материалы по теме
Российская Rossa Racing примет участие в Европейской серии Ле-Ман
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android