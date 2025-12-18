Гонщик из Узбекистана выступит с Русиновым за Rossa Racing на «24 часах Дубая»

Гонщик из Узбекистана Исмаил Ахмедходжаев возглавит экипаж Rossa Racing на суточном марафоне «24 часа Дубая». Об этом сообщил основатель бренда Rossa Роман Русинов в своём телеграм-канале.

На старт будет выставлен автомобиль Rossa LM GT. Экипаж также будут представлять многократный чемпион гонок на выносливость и основатель бренда Rossa Роман Русинов, автогонщица из ОАЭ Амна Аль-Кубаиси и молодой пилот Вячеслав Гутак. Для Ахмедходжаева, которому 21 год, это станет дебютом в суточном марафоне в Дубае.

Фото: t.me/romanrusinoff

Автомобиль Rossa LM GT впервые был представлен на «24 часах Дубая» в январе 2025 года и сразу показал высокую скорость, завоевав поул-позицию. После дебюта модель вызвала значительный интерес в автоспортивном сообществе.

Гонка «24 часа Дубая» 2026 года запланирована на 17-18 января.