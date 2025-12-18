Ферстаппен — о титуле в Ф-1: мы не проиграли — мы изначально не были в борьбе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему не считает поражение в борьбе за пятый титул чемпиона Формулы-1 настоящей потерей. По словам гонщика, его команда изначально не была конкурентом для «Макларена» в сезоне-2025, а сближение в очках стало результатом улучшений в машине и ошибок соперника.

«Я смотрю на это так… Мы не проиграли, потому что мы изначально не были в борьбе. Если посмотреть на весь сезон, у нас никогда не было реального шанса конкурировать. У них было два гонщика, конечно, они забирали друг у друга очки. А когда ты один и в какой-то момент дела начинают идти лучше, ты постепенно сокращаешь отставание. Несколько аварий, стратегических ошибок, дисквалификаций — и вот ты уже в деле. Я не чувствую, что мы что-то упустили», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

Ферстаппен также отметил, что не сожалеет о потере очков на Гран-при Испании, где он столкнулся с Джорджем Расселлом и получил штраф. По его мнению, этот эпизод не стал решающим в контексте всего сезона.