Чандхок считает, что Леклер выиграл от ажиотажа вокруг дебюта Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок считает, что прибытие Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году неожиданно пошло на пользу Шарлю Леклеру. По его мнению, ажиотаж вокруг семикратного чемпиона мира позволил монегаску спокойно готовиться и показывать стабильно высокие результаты.

«Думаю, он также немного выиграл от того, что остался в стороне от внимания, весь этот предсезонный шум вокруг Льюиса позволил ему… Джок Клиа говорил нам в Мельбурне, что он просто тихо занимался своим делом, хорошо готовился и работал», — приводит слова Чандхока издание F1 Oversteer.

Чандхок также согласился с мнением коллеги Теда Кравица, что Леклер не является переоценённым гонщиком и готов бороться за титул при наличии конкурентоспособной машины.