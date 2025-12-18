Зак Браун — о проблеме «Макларена»: в организации присутствовало высокомерие

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что ключевым шагом к возвращению команды на вершину Формулы-1 стало избавление от «агрессивной самонадеянности» внутри коллектива. По его словам, в 2017 году в команде считали, что все проблемы связаны только с двигателем «Хонда», но переход на «Рено» показал, что слабым было и шасси.

«Я не знал, насколько всё плохо, пока не пришёл. Я был шокирован, потому что у нас присутствовала самонадеянность: мол, это всё вина «Хонды», нашего поставщика двигателей. Конечно, у нас были большие проблемы с силовой установкой, однако это оказалось далеко не единственной проблемой. В организации ощущалось высокомерие: «Мы великолепны. Это просто их проблемы», — приводит слова Брауна издание F1 Oversteer.

Браун подчеркнул, что путь к успеху не был линейным: команда пережила пандемию COVID-19 и сложный сезон-2023. Однако после назначения Андреа Стеллы на пост руководителя команды и обновлений, представленных на Гран-при Австрии в 2023 году, «Макларен» стал регулярно бороться за подиумы, а затем – и за победы.

С 2024 по 2025 год команда выиграла 20 из 48 Гран-при, причём первые полноценные победы без влияния случайных факторов начались только с Гран-при Венгрии в 2024 году. До этого последняя чистая победа «Макларена» датировалась 2012 годом.