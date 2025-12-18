«Это ранит моё сердце». Ферстаппен — о неудачах Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о неудачном дебютном сезоне семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Нидерландский гонщик признался, что ему тяжело наблюдать за проблемами давнего соперника.

«У него не получился хороший сезон в «Феррари», это заметно по всему. Честно, это ранит и моё сердце. Неприятно такое видеть. Завершит карьеру? Не знаю, он не сдаётся, так что определённо будет там [в следующем году], но это неприятно видеть», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.

Хэмилтон завершил сезон на шестом месте в личном зачёте, на 86 очков отстав от напарника Шарля Леклера. Впервые в карьере британский гонщик не поднялся на подиум в Гран-при, а «Феррари» опустилась со второго на четвёртое место в Кубке конструкторов.