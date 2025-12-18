Норрис: трудности в начале сезона помогли мне раскрыть потенциал и понять себя

Чемпион мира Формулы-1 2025 года Ландо Норрис рассказал, как ранние ошибки и неудачи в сезоне помогли ему переосмыслить подход к гонкам и в итоге завоевать титул. По его словам, именно сложный старт позволил «раскрыть потенциал» перед решающей частью чемпионата.

«Это началось после той плохой полосы во второй, третьей, четвёртой, пятой, шестой гонках. Когда стало ясно: «Ладно, мой подход не работает. Мне нужно по-другому это оценить. Нужно говорить с большим количеством людей, разобраться, что я думаю, почему я это думаю. Почему я нервничаю в квалификации? Почему принимаю такие решения?»

Ментально это открыло понимание себя и чемпионата на другом уровне. Такого уровня я и должен был достичь. Они [конкуренты] — чемпионы мира. И да, трудности превратились в силу. Если бы у меня не было этих проблем в начале и слабости — в конце, смог бы я так быстро всё осознать? Наверное, нет. Так что я благодарен за сложные моменты в старте сезона.

Когда я вышел на хороший ритм в последние три месяца, даже когда давление было максимальным, я чувствовал себя наиболее комфортно и уверенно в квалификациях. Я мог общаться с инженерами и механиками, а через несколько минут — выехать и взять поул. Так что трудности в начале сезона действительно помогли мне раскрыть потенциал позже», — приводит слова Норриса издание Racing News 365.