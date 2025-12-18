Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл и его семья погибли в авиакатастрофе — Motorsport

Экс-пилот NASCAR Грег Биффл, его жена Кристина, дочь Эмма и сын Райдер погибли в результате крушения частного самолёта Cessna C550 в аэропорту Стейтсвилл (Северная Каролина). По данным экс-гонщика Кенни Уоллеса, на борту также находился Крейг Уодсворт. Всего в самолёте было шесть человек, выживших нет.

Самолёт с бортовым номером N257BW принадлежал компании GB Aviation Leasing LLC, связанной с Биффлом. По данным AccuWeather, в момент катастрофы в районе аэропорта были сложные погодные условия: низкая облачность, сильная морось, видимость менее 4 км.

Аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и местные власти. Причины катастрофы пока не установлены.

Грег Биффл — чемпион серий NASCAR Busch Series (2002) и Craftsman Truck Series (2000), обладатель 19 побед в Cup Series. В 2023 году он был включён в список 75 величайших гонщиков NASCAR. В последние годы он активно занимался благотворительностью, помогал пострадавшим от урагана «Хелен» в 2024 году.