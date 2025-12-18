Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Надеюсь, что нет. Пожалуйста, нет». Ферстаппен — о карьере дочери в автоспорте

«Надеюсь, что нет. Пожалуйста, нет». Ферстаппен — о карьере дочери в автоспорте
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на вопрос, хочет ли он, чтобы его дочь Лили пошла по его стопам. Ответ гонщика был эмоциональным и однозначным.

«Надеюсь, что нет. Пожалуйста, нет. Нет, нет, нет. Надеюсь, что нет», — приводит слова Ферстаппена издание Sportskeeda.

Четырёхкратный чемпион мира, чья собственная карьера в картинге началась в четыре года под руководством отца — экс-пилота Ф-1 Йоса Ферстаппена, — очевидно, на собственном опыте понимает все трудности и жертвы, которых требует путь в профессиональный спорт.

Ранее, в июле 2025 года, Ферстаппен уже говорил в интервью The Athletic о том, как тяжело ему даётся разлука с семьёй из-за плотного гоночного графика. Он признавался, что чувствует, как «уже многое пропускает» в жизни дочери, и с нетерпением ждёт момента, когда сможет проводить с близкими больше времени.

Лили Ферстаппен — общая дочь нидерландского гонщика и его девушки, бразильской модели и дочери трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике, Келли Пике. У Келли также есть старшая дочь Пенелопа от прежних отношений с пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом.

Материалы по теме
«Живёт автоспортом день и ночь». Мекис — о пользе Ферстаппена для «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android