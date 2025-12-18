Скидки
Болельщики выбрали самую желанную трассу для возвращения в календарь Ф-1

Комментарии

Возвращение Гран-при Португалии в календарь Формулы-1 в 2027 году вызвало дискуссию среди фанатов о том, каким классическим трассам стоит последовать этому примеру. Издание RacingNews365 провело опрос, по результатам которого самой желанной для возвращения трассой стала «Кьялами» в ЮАР.

Легендарная африканская трасса, расположенная недалеко от Йоханнесбурга, набрала 39,3% голосов. Она принимала этапы чемпионата мира с 1967 по 1993 год, а после масштабной реконструкции имеет лицензию ФИА второй категории. Возвращение Ф-1 на африканский континент, отсутствующий в календаре более 30 лет, остаётся одной из популярных идей в сообществе.

Другие трассы, вошедшие в топ опроса:

1. «Нюрбургринг» (Германия) — 17,28%.
2. «Хоккенхайм-ринг» (Германия) — 9,88%.
3. «Сепанг» (Малайзия) — 9,05%.
4. «Имола» (Италия) — 8,44%.
5. «Стамбул Парк» (Турция) — 7,41%.
6. «Поль-Рикар» (Франция) — 4,32%.
7. Иные — 4,32%.

