Болельщики выбрали самую желанную трассу для возвращения в календарь Ф-1

Возвращение Гран-при Португалии в календарь Формулы-1 в 2027 году вызвало дискуссию среди фанатов о том, каким классическим трассам стоит последовать этому примеру. Издание RacingNews365 провело опрос, по результатам которого самой желанной для возвращения трассой стала «Кьялами» в ЮАР.

Легендарная африканская трасса, расположенная недалеко от Йоханнесбурга, набрала 39,3% голосов. Она принимала этапы чемпионата мира с 1967 по 1993 год, а после масштабной реконструкции имеет лицензию ФИА второй категории. Возвращение Ф-1 на африканский континент, отсутствующий в календаре более 30 лет, остаётся одной из популярных идей в сообществе.

Другие трассы, вошедшие в топ опроса:

1. «Нюрбургринг» (Германия) — 17,28%.

2. «Хоккенхайм-ринг» (Германия) — 9,88%.

3. «Сепанг» (Малайзия) — 9,05%.

4. «Имола» (Италия) — 8,44%.

5. «Стамбул Парк» (Турция) — 7,41%.

6. «Поль-Рикар» (Франция) — 4,32%.

7. Иные — 4,32%.