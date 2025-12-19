Ландо Норрис занял третье место в номинации «Спортсмен года» по версии BBC

Чемпион мира Формулы-1 2025 года Ландо Норрис занял третье место в престижной национальной премии BBC Sports Personality of the Year («Спортсмен года»). Победу в голосовании одержал североирландский гольфист Рори Макилрой, второе место досталось регбистке Элли Килданн.

Норрис, как и действующий чемпион мира по дартсу Люк Литтлер, не смог лично присутствовать на церемонии награждения в Солфорде. Чемпион Ф-1 появился перед публикой по видеосвязи.

«Всем привет, добрый вечер. Извините, что не могу быть с вами сегодня. Сейчас я наслаждаюсь небольшим перерывом. Этот год был для меня очень приятным», — сказал Норрис в своём обращении.

Ранее британский гонщик объяснил своё отсутствие, сославшись на лыжный отпуск, которым он продолжает отмечать свой первый титул чемпиона мира, завоёванный в Абу-Даби. Люк Литтлер, занявший второе место в этой номинации в 2024 году, также заранее объявил, что не поедет на церемонию, так как не считал себя фаворитом и сосредоточен на защите титула чемпиона мира.