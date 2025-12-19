Коллинз заявляет, что победа «Кадиллака» в 2026 году — это выйти на стартовую решётку

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports F1 Берни Коллинз считает, что для команды «Кадиллак», которая должна дебютировать в чемпионате в 2026 году, самая первая и сложная задача — просто подготовить машину к выходу на старт.

«Кадиллаку», я думаю, будет очень тяжело собрать новую команду, всех людей и вывести машину на решётку. У нас уже был такой пример в 2016 году. «Хаас» присоединился к чемпионату, и я помню, как в тот момент, когда я была в «Макларене» (в 2016 году Коллинз уже работала в «Форс Индии». — Прим. «Чемпионата») и шла по трассе в пятницу утром, ребята из «Хаас» выходили с трассы, чтобы принять душ и вернуться обратно. Вот насколько им было тяжело подготовить новую машину к Гран-при Австралии. Так что для парней из «Кадиллака» эту работу нельзя недооценивать. Если они выведут эту машину на решётку в Австралии, это уже будет для них очень хорошо. Во многих смыслах это будет победой», — приводит слова Коллинз издание Motorsport.

Команда «Кадиллак», поддерживаемая General Motors, станет 11-м коллективом в пелотоне. В её составе уже заявлены опытные гонщики Серхио Перес и Валттери Боттас. Коллинз отметила, что грядущие изменения регламента в 2026 году перетасуют порядок в чемпионате, и успех будет зависеть от того, кто лучше справится с новой силовой установкой.