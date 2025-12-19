«На шаг впереди». Глок назвал команду, которая будет фаворитом в новом сезоне Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Тимо Глок поделился мнением о подготовке команд к сезону-2026.

«На данный момент моё внутреннее чувство подсказывает, что «Мерседес», вероятно, на шаг впереди, потому что они смогли сосредоточиться на сезоне-2026 раньше. Сперва я думаю, что «Макларен», вероятно, имеет больше времени, даже несмотря на то что они прекратили разработку на раннем этапе из-за своего лидерства. Но когда участвуешь в борьбе за титул, логично, что внимание сосредоточено прежде всего на этом противостоянии.

Команды сейчас стали настолько большими, что невозможно одновременно задействовать весь коллектив для работы над сезоном-2026. Я просто скажу, что моё внутреннее чувство подсказывает: с учётом изменений правил «Мерседес» будет на шаг впереди», — сказал Глок на канале Formel1.de в YouTube.

