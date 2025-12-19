Фредерик Вассёр высказался о болиде «Феррари» 2026 года и планах на тесты

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о подготовке болида к сезону-2026 Формулы-1. По его словам, команда сосредоточится на надёжности и прохождении как можно большего количества километров на закрытых тестах в Барселоне, прежде чем работать над скоростью.

«Всё точно будет напряжённо, потому что мы закончим сборку машины за день до презентации. Презентация пройдёт 23 января, значит, машину мы завершим 22-го числа. Да, это агрессивный график, но все команды действуют примерно так же», — приводит слова Вассёра Crash.net.

Вассёр пояснил, что «Феррари» начнёт тесты с базовой версией болида:

«Я думаю, так поступят все команды. В такой ситуации самое важное — набрать километраж. Не гнаться за скоростью, а проверить технические решения и надёжность машины. А потом уже можно думать о производительности. Полагаю, все приедут в Барселону с так называемой Spec A — не «мулом», а базовой версией машины.

Сегодня у нас нет девяти дней тестов, к которым мы привыкли раньше. В последние четыре-пять сезонов у нас было только три. Это преимущество, но совершенно другая программа. Первый приоритет в этом сезоне — проверить надёжность. В первых гонках после смены силовой установки в 2014 году многие машины сходили с дистанции. Поэтому в Барселоне мы сосредоточимся на километраже, чтобы понять, где машина надёжна, а что нужно доработать. Если что-то станет понятно в Бахрейне, ко вторым тестам не останется времени исправить это к Австралии».

