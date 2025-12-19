В «Мерседесе» показали звук нового двигателя

Пресс-служба немецкого коллектива «Мерседес» представила звук нового двигателя, дата презентации которого пока не сообщается.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

20 января – «Ауди» (только ливрея), «Хонда»;

23 января — «Альпин», «Хаас»;

8-9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».

Напомним, официальные предсезонные тесты традиционно состоятся в Бахрейне. Первый пройдёт с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

Ранее Макс Ферстаппен высказался о новичках Формулы-1, которые произвели на него наибольшее впечатление в сезоне.