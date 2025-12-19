Ферстаппен высказался о новичках Ф-1, которые произвели на него наибольшее впечатление

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о новичках Формулы 1 и отметил тех, кто произвёл на него наибольшее впечатление.

«Сложно сказать. Каждый из них впечатлил в определённые моменты, но все они также совершали ошибки, как и полагается новичкам», — приводит слова Ферстаппена F1oversteer со ссылкой на Viaplay.

На вопрос, кто из новичков «самый быстрый», он назвал Габриэла Бортолето и Андреа Кими Антонелли:

«Я думаю, что Бортолето вместе с Кими, — настоящие таланты с огромным потенциалом», — добавил гонщик.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: