Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен возглавил топ-50 пилотов 2025-го от Autosport, Палоу — 3-й, Норрис — вне топ-5

Ферстаппен возглавил топ-50 пилотов 2025-го от Autosport, Палоу — 3-й, Норрис — вне топ-5
Комментарии

Издание Autosport представило свою версию 50 лучших гонщиков 2025 года. Первое место в списке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На второй позиции в списке портала расположился Джордж Расселл («Мерседес»). Топ-3 замкнул Алекс Палоу из IndyCar. Чемпион Формулы-1 минувшего сезона Ландо Норрис на шестом месте.

Также отметим, что в списке присутствует ветеран Льюис Хэмилтон («Феррари»), занявший шестое место в общем зачёте пилотов прошлого сезона. Он занял 47-е место.

Топ-10 лучших гонщиков 2025 года по версии Autosport и пилоты Ф-1 из топ-50:

1. Макс Ферстаппен (Формула-1).
2. Джордж Расселл (Формула-1).
3. Алекс Палоу (IndyCar).
4. Себастьен Ожье (WRC).
5. Шарль Леклер (Формула-1).
6. Ландо Норрис (Формула-1).
7. Оскар Пиастри (Формула-1).
8. Роберт Кубица (WEC).
9. Оливер Роуленд (Формула-E.
10. Денни Хэмлин (NASCAR).
11. Нико Хюлькенберг (Формула-1).
12. Пьер Гасли (Формула-1).
13. Исак Хаджар (Формула-1).
...18. Андреа Кими Антонелли (Формулы-1).
...38. Карлос Сайнс (Формула-1).
...39. Алекс Албон (Формула-1).
...47. Льюис Хэмилтон (Формула-1).
48. Оливер Берман (Формула-1).

Топ-50 лучших гонщиков 2025 года по версии Autosport:

Фото: Autosport

Материалы по теме
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3

Звук двигателя «Хонды» в сезоне-2026 Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android