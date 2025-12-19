Ферстаппен возглавил топ-50 пилотов 2025-го от Autosport, Палоу — 3-й, Норрис — вне топ-5

Издание Autosport представило свою версию 50 лучших гонщиков 2025 года. Первое место в списке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На второй позиции в списке портала расположился Джордж Расселл («Мерседес»). Топ-3 замкнул Алекс Палоу из IndyCar. Чемпион Формулы-1 минувшего сезона Ландо Норрис на шестом месте.

Также отметим, что в списке присутствует ветеран Льюис Хэмилтон («Феррари»), занявший шестое место в общем зачёте пилотов прошлого сезона. Он занял 47-е место.

Топ-10 лучших гонщиков 2025 года по версии Autosport и пилоты Ф-1 из топ-50:

1. Макс Ферстаппен (Формула-1).

2. Джордж Расселл (Формула-1).

3. Алекс Палоу (IndyCar).

4. Себастьен Ожье (WRC).

5. Шарль Леклер (Формула-1).

6. Ландо Норрис (Формула-1).

7. Оскар Пиастри (Формула-1).

8. Роберт Кубица (WEC).

9. Оливер Роуленд (Формула-E.

10. Денни Хэмлин (NASCAR).

11. Нико Хюлькенберг (Формула-1).

12. Пьер Гасли (Формула-1).

13. Исак Хаджар (Формула-1).

...18. Андреа Кими Антонелли (Формулы-1).

...38. Карлос Сайнс (Формула-1).

...39. Алекс Албон (Формула-1).

...47. Льюис Хэмилтон (Формула-1).

48. Оливер Берман (Формула-1).

Топ-50 лучших гонщиков 2025 года по версии Autosport:

Фото: Autosport

Звук двигателя «Хонды» в сезоне-2026 Формулы-1: