Макс Ферстаппен заявил, что не был согласен с увольнением Лиама Лоусона из «Ред Булл»

Макс Ферстаппен заявил, что не был согласен с увольнением Лиама Лоусона из «Ред Булл»


Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что не был согласен с решением уволить из австрийского коллектива «Ред Булл» новозеландского гонщика Лиама Лоусона после двух неудачных выступлений в начале сезона-2025.

«В тот момент я не был согласен с решением уволить напарника после двух гонок за команду, поскольку в конечном итоге это портит шанс попасть ему в топ-команду в дальнейшем. Лиам хорошо проявил себя в «Рейсинг Буллз». Принимать решение об увольнении после двух гонок — это слишком рано», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

Ранее Ферстаппен высказался о новичках Ф-1, которые произвели на него наибольшее впечатление.

