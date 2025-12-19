Скидки
Роберт Дорнбос назвал ключевой фактор в чемпионстве Ландо Норриса

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мыслями о победе Ландо Норриса в сезона-2025. Британец стал чемпионом, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена всего на два очка. По мнению Дорнбоса, с таким болидом Норрис должен был оформить титул значительно увереннее.

«Ключевую роль сыграла машина: болид Норриса доминировал на протяжении всего сезона. Сходство с историей Дженсона Баттона заключается в том, как по ходу сезона сокращалось преимущество и росло напряжение. Победа есть победа, но у титула Норриса всё равно останется определённый осадок. Он мог и должен был сделать всё намного проще для себя. Будет ли у него ещё один такой шанс? Большой вопрос, учитывая новый технический регламент, который вступит в силу в следующем году, — приводит слова Дорнбоса F1oversteer.

