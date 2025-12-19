Хельмут Марко сравнил между собой Ферстаппена и Феттеля

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сравнил между собой нидерландца Макса Ферстаппена и немца Себастьяна Феттеля.

«Подход Феттеля был более аналитическим, он проводил часы за часами с инженерами, чтобы выжать из машины всё возможное. А Макс вначале своей карьеры больше полагался на природные инстинкты, но сегодня он превратился в гонщика, который точно знает, чего хочет, и может руководить командой.

Ферстаппен особенный пилот. Он сверхбыстрый, суперталантливый, но при этом чрезвычайно сосредоточенный. Ни с одним другим гонщиком у меня не было более тесной связи. У него стойкие ценности, которые, на мой взгляд, исповедуют только хорошие люди. Эта смесь в человеке встречается крайне редко», — приводит слова Марко портал Sky Sports.