В «Уильямсе» выбрали ливрею для тестов в Барселоне

Команда Формулы-1 «Уильямс» показала ливрею, в которой она будет принимать участие в тестовых заездах нового болида FW48 в сезоне-2026 в Барселоне.

«Барселона запрашивает нашу стелс-ливрею», — подписали фото в команде.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Напомним, ранее «Уильямс» предоставил своим болельщикам по всему миру право выбрать дизайн ливреи для тестов.

Это не первая подобная инициатива команды. В 2023 году фанаты уже выбирали ливрею Bolder than Bold, а в 2025-м более 140 000 человек участвовали в кампании Driven By Words.

Ожидается, что «Уильямс» проведёт 200-километровый съёмочный день перед предсезонными тестами в Барселоне, старт которых запланирован на 26 января. Аналогичные планы ранее озвучивали «Ауди» и «Астон Мартин».