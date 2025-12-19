Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» выбрали ливрею для тестов в Барселоне

В «Уильямсе» выбрали ливрею для тестов в Барселоне
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» показала ливрею, в которой она будет принимать участие в тестовых заездах нового болида FW48 в сезоне-2026 в Барселоне.

«Барселона запрашивает нашу стелс-ливрею», — подписали фото в команде.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Напомним, ранее «Уильямс» предоставил своим болельщикам по всему миру право выбрать дизайн ливреи для тестов.

Это не первая подобная инициатива команды. В 2023 году фанаты уже выбирали ливрею Bolder than Bold, а в 2025-м более 140 000 человек участвовали в кампании Driven By Words.

Ожидается, что «Уильямс» проведёт 200-километровый съёмочный день перед предсезонными тестами в Барселоне, старт которых запланирован на 26 января. Аналогичные планы ранее озвучивали «Ауди» и «Астон Мартин».

Материалы по теме
«Уильямс» может одним из первых подготовить болид к тестам 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android