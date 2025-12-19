Скидки
«Макларен» поздравил гольфиста Макилроя с победой в номинации «Спортсмен года»

Команда Формулы-1 «Макларен» поздравила североирландского гольфиста Рори Макилроя с победой в премии BBC Sports Personality of the Year («Спортсмен года»).

«Поздравляем, Рори Макилрой. Ландо, мы очень гордимся тем, чего ты достиг в этом году», — написала британская команда на своей странице в социальнхы сетях.

Напомним, пилот «Макларена» Ландо Норрис занял третье место в престижной национальной премии BBC Sports Personality of the Year («Спортсмен года»). Второе место досталось регбистке Элли Килданн.

Норрис, как и действующий чемпион мира по дартсу Люк Литтлер, не смог лично присутствовать на церемонии награждения в Солфорде. Чемпион Ф-1 появился перед публикой по видеосвязи.

