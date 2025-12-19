Скидки
«Мерседес» и «Ред Булл» могли найти серую зону моторного регламента — Motorsport-Magazin

«Мерседес» и «Ред Булл» могли найти серую зону моторного регламента — Motorsport-Magazin
Производители двигателей «Мерседес» и «Ред Булл» могли найти серую зону технического регламента по моторам, сообщает издание Motorsport-Magazin.

Как информирует источник, речь идёт о способе увеличения степени сжатия во время работы мотора. Согласно техническому регламенту, степень сжатия в двигателях не должна превышать допустимое значение 16:1, но в процессе эксплуатации с помощью найденного приёма можно достичь степени 18:1, что увеличивает мощность мотора на 15 лошадиных сил.

Как сообщается, «Феррари», «Хонда» и «Ауди» уже обратились в ФИА с просьбой запретить это, однако в ФИА не уверены, что они успеют выпустить соответствующую техническую директиву и изменить процедуру измерения степени сжатия до Гран-при Австралии.

