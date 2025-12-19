Скидки
Хэмилтон: до сих пор очень горжусь тем, что был продюсером фильма «Формула-1»

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей работе над продюсированием фильма «Формула-1».

«Я до сих пор очень горжусь тем, что был продюсером фильма «Формула-1». Участие в переносе мира Формулы-1 на большой экран было невероятным опытом», — написал в социальных сетях Льюис Хэмилтон.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

Премьера картины состоялась 25 июня, а затем она вышла на цифровых сервисах и сейчас доступна в них.

