Вассёр не исключил замену гоночного инженера Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не исключил возможной замены Рикардо Адами, гоночного инженера семикратного чемпиона мира, британского гонщика Льюиса Хэмилтона.

«Да, мы рассматриваем и оцениваем все доступные возможности», – приводит слова Вассёра RacingNews365.

По итогам сезона семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Его напарник Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон впервые в карьере не смог за сезон ни разу подняться на подиум.