Вассёр не исключил замену гоночного инженера Хэмилтона

Вассёр не исключил замену гоночного инженера Хэмилтона
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не исключил возможной замены Рикардо Адами, гоночного инженера семикратного чемпиона мира, британского гонщика Льюиса Хэмилтона.

«Да, мы рассматриваем и оцениваем все доступные возможности», – приводит слова Вассёра RacingNews365.

По итогам сезона семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Его напарник Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон впервые в карьере не смог за сезон ни разу подняться на подиум.

