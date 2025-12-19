Ферстаппен: уверен, Хэмилтон не сдастся и останется в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о ситуации со слухами о возможном завершении карьеры пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«Конечно, прошедший сезон сложился для Хэмилтона не лучшим образом. Можно сказать, это было во всём, взять хотя бы переговоры с командой по радио. И, конечно, это неприятно видеть даже мне. Мне не нравится подобное.

Не знаю насчёт разговоров об уходе. Но я уверен, Льюис не сдастся, так что он точно останется в Формуле-1», – приводит слова Ферстаппена Autosport.

По итогам сезона семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Его напарник Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон впервые в карьере не смог за сезон ни разу подняться на подиум.