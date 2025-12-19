Минарди: Хэмилтон не закончился, пилот не может растерять свой талант с возрастом

Бывший владелец команды Формулы-1, эксперт Джанкарло Минарди высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Могу ответить сразу, нет, Хэмилтон не закончился. Все стареют, гонщики в том числе. Но пилот не может растерять свой талант с возрастом. Возьмём пример Фернандо Алонсо — он старше Льюиса, но на трассе за рулём хорошей машины он всё ещё быстр.

Думаю, в случае с Хэмилтоном люди не учли то, что после ухода из «Мерседеса», в котором он провёл так много лет, Льюис оказался в новом для себя мире и незнакомом окружении. Поэтому ему пришлось нелегко, а ограниченные возможности болида сделали только хуже», – приводит слова Минарди GPBlog.

По итогам сезона семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Его напарник Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон впервые в карьере не смог за сезон ни разу подняться на подиум.