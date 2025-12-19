Бёрд: останься Пиастри в «Альпин», мы бы о нём не говорили в таком ключе

Пилот Формуле-Е Сэм Бёрд высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Подписание контракта с Оскаром Пиастри стало для «Макларена» потрясающим событием. А три с половиной года назад Пиастри был в «Альпин», и мы только наблюдали весь этот конфликт. Случай с Пиастри показывает, что бывает, если посадить подходящего пилота за руль подходящей машины в нужный момент. Пилот начинает расти, развиваться, он превращается в претендента на титул.

Представьте, если бы Оскар Пиастри до сих пор застрял в «Альпин»? Сейчас бы мы не говорили о нём в таком ключе. О том, на какие вещи он способен в машине. Он бы был в конце пелотона и набирал мало очков», — приводит слова Бёрда F1Oversteer.