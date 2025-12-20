С 2026 года судьи Ф-1 смогут самостоятельно пересматривать свои штрафные решения

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в Международный спортивный кодекс. Начиная с 2026 года гоночные стюарды Формулы-1 и других чемпионатов получат право самостоятельно инициировать пересмотр своих собственных решений о штрафах. Об этом сообщает издание Race Fans.

Ранее таким правом обладали только команды, которые могли подавать запрос на пересмотр, если представляли новые и существенные доказательства. Изменения были внесены после громкого случая на Гран-при Нидерландов 2025 года, когда команда «Уильямс» успешно оспорила штраф Карлоса Сайнса, представив видеозапись с камеры машины пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, которую стюарды не видели в момент вынесения вердикта.

Ещё одно важное изменение позволит ФИА при необходимости созывать другую группу стюардов для расследования инцидентов уже после завершения мероприятия. Ранее для этого требовалось повторно собирать оригинальный состав судей.

Как показывает статистика, успешные пересмотры решений в Ф-1 — большая редкость. С 2019 года команды подавали 14 запросов на «Право пересмотра», и только четыре из них были удовлетворены.