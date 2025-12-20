Скидки
Сайнс — о чемпионстве Норриса: важно не то, как всё начинается, а как заканчивается

Сайнс — о чемпионстве Норриса: важно не то, как всё начинается, а как заканчивается
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал завоевание титула чемпиона мира его бывшим напарником по «Макларену» Ландо Норрисом. Испанский гонщик заявил, что искренне рад за британца, отметив, как тот преодолел сложное начало сезона, чтобы блистательно завершить его.

«Честно, я рад за него. Думаю, у него был, должно быть, очень тяжёлый год здесь… Я помню, кажется, это было после Канады, когда у него было столкновение с Оскаром, и это была его вина. Я помню, как смотрел на него и чувствовал, что он недоволен или, наверное, был не в лучшем состоянии. Но это показывает, что важно не то, как всё начинается, а как заканчивается. Думаю, он очень хорошо преодолел эти трудности. У него была очень сильная вторая половина сезона, чтобы выполнить работу. В конце концов, машина позволяла это сделать, и он просто максимально использовал её возможности», — заявил Карлос Сайнс в подкасте для официального аккаунта команды в YouTube.

