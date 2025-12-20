Коллетта отверг слухи о возможной замене Вассёра в «Феррари»: доверяем тем, кто есть

Руководитель гоночной программы «Феррари» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) Антонелло Коллетта отверг слухи о своём возможном назначении на пост руководителя команды Формулы-1 вместо Фредерика Вассёра. Он назвал такие спекуляции нормальными для периода сложностей и заявил, что все в команде работают в полной гармонии.

«Каждый из нас идёт своим путём, каждый выполняет свою работу. Ясно, что появляются новости, но это нормально. Мы все работаем в одной компании, поэтому не вижу ничего странного в таких предположениях, которые появляются в периоды трудностей. В Ф-1 сейчас важный момент и время изменений с новыми правилами. Подождём, когда появится новая машина. Доверяем тем, кто есть. Все мы работаем в полной гармонии, у меня отличные отношения с Вассёром, мы недавно ужинали вместе и спокойно общаемся. Никаких объективных предпосылок для перемен в ближайшее время нет — ни для меня, ни для него. Остаёмся сосредоточенными на своей работе», — приводит слова Коллетты издание Formula Passion.

Фредерик Вассёр, который возглавляет команду Ф-1 с 2023 года, летом продлил свой контракт. Тем не менее слухи о возможных кадровых изменениях стали возникать на фоне скромных результатов «Феррари» в сезоне-2025 и в преддверии кардинальной смены регламента в 2026 году, на которую в Маранелло возлагают большие надежды.