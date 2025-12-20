Эдриан Ньюи нашёл лазейку в регламенте-2026 для «Астон Мартин» — News F1 Italy

Известный гоночный инженер и конструктор, будущий руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи нашёл неочевидную лазейку в техническом регламенте Формулы-1 на 2026 год. Сообщается, что данные новой машины команды AMR26 на симуляторе выглядят «пугающе», значительно опережая расчёты соперников. Об этом заявляет издание News F1 Italy.

Новый регламент разрешает активную аэродинамику — использование подвижных элементов на антикрыльях. По слухам, Ньюи разработал систему, которая за счёт движения этих элементов также влияет на высоту дорожного просвета всего болида. В поворотах это якобы позволяет сильнее прижимать машину к трассе, создавая критически важную дополнительную прижимную силу, которой будет не хватать из-за ослабленного граунд-эффекта в 2026 году.

Источник утверждает, что на внутреннем симуляторе «Астон Мартин» новый болид демонстрирует «поразительные» результаты, а его показатели прижимной силы в поворотах «соперникам даже не снятся в самых смелых снах».