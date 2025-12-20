Скидки
Главная Авто Новости

Алекс Албон рассказал, почему Карлос Сайнс стал для него идеальным напарником в «Уильямсе»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, почему Карлос Сайнс оказался для него идеальным напарником в сезоне Формулы-1 2025 года.

«С точки зрения нашей совместной работы это был постоянный обмен обратной связью, как игра в пинг-понг, где у нас просто одинаковое мнение о машине. Мы говорим на очень похожем языке. У нас был отличный год. У нас отличные отношения, мы очень хорошо работали вместе, и я думаю, что это действительно помогло команде», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

Алекс также подчеркнул, что, несмотря на больший опыт Сайнса, их подход к гонкам и настройке болида оказался практически идентичным, что редкость в Формуле-1. Это позволяло инженерам команды получать чёткие и согласованные данные от обоих пилотов. Особенно Албон отметил, что Сайнс не только был быстрым соперником, но и помог ему расти как гонщику.

