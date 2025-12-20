Бинотто: «Ауди» не собирается становиться сенсацией в следующем году

Руководитель команды «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто заявил, что немецкий производитель выйдет на старт в 2026 году с уверенностью и кредитом доверия, но не будет стремиться к сенсационным результатам сразу. Главная цель команды — борьба за титул к 2030 году.

«Я думаю, как проект мы движемся по правильному пути, в правильном направлении и с определённым кредитом доверия. Мы создаём этот кредит доверия. Я вижу динамику, насколько изменилась эта динамика. Я не ожидаю, что у нас будет лучший двигатель в следующем году, но это не имеет значения, потому что мы поставили перед собой цели на 2030 год. Мы не собираемся становиться сенсацией в следующем году», — приводит слова Бинотто издание Reuters.

Бывший руководитель «Феррари» возглавляет команду, которая в последние годы выступала под именем «Кик-Заубер». По его словам, в команде нет сомнений в долгосрочной приверженности «Ауди» проекту, чему способствуют масштабные инвестиции. Однако Бинотто призвал к терпению, отметив, что возврат от текущих вложений в плане результативности может занять три-четыре года.