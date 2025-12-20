«Он великий гонщик Формулы-1». Карлос Сайнс и Алекс Албон — о чемпионстве Норриса

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс в совместном подкасте обсудили завоевание титула чемпиона мира пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Норрис выиграл свой первый титул в финале в Абу-Даби, опередив Макса Ферстаппена на два очка.

Албон: Это был очень впечатляющий для него год. Просто с точки зрения… я думаю, люди не понимают, что он силён и ментально. То, как он вернулся в середине сезона, а потом было много вещей, которые складывались не в их пользу: Вегас, Зандворт… Но всё равно у него была очень сильная вторая половина сезона. Думаю, он в основном доказал многим людям, что…

Сайнс: Больше, чем сильная, — он просто соответствовал своим стандартам Формулы-1. Он великий гонщик Формулы-1, наверное, лучше, чем ему дают кредит доверия. Если посмотреть на его последние три года, с тех пор как «Макларен» явно стал более конкурентоспособным, он был очень, очень быстр и в квалификации, и в гонке. Просто начало года, я думаю, посеяло некоторые сомнения… Может, машина этого года подходила ему немного хуже, или что-то ещё, но со стороны начало выглядело непростым. Но потом они преодолели все эти трудности.

Албон: Да, это очень верно, — сказали спортсмены в подкасте для официального канала команды на YouTube.