Марк Маркес возглавил рейтинг 10 лучших гонщиков MotoGP 2025 года по версии Autosport

Издание Autosport представило традиционный рейтинг 10 лучших гонщиков завершившегося сезона MotoGP. Список, как и весь чемпионат-2025, возглавил Марк Маркес, который в своём дебютном сезоне за заводскую команду Ducati выиграл восьмой титул чемпиона мира, одержав 11 побед в Гран-при.

Топ-10 гонщиков MotoGP в сезоне-2025 по версии Autosport:

1. Марк Маркес (Ducati) — 545 очков, 11 побед.

2. Алекс Маркес (Gresini Ducati) — 467 очков, три победы.

3. Марко Бедзекки (Aprilia) — 353 очка, три победы.

4. Педро Акоста (KTM) — 307 очков, пять подиумов.

5. Фабио Куартараро (Yamaha) — 201 очко, один подиум.

6. Фермин Альдегер (Gresini Ducati) — 214 очков, одна победа.

7. Фабио Ди Джаннантонио (VR46 Ducati) — 262 очка, четыре подиума.

8. Рауль Фернандес (Trackhouse Aprilia) — 172 очка, одна победа.

9. Франческо Баньяя (Ducati) — 288 очков, две победы.

10. Лука Марини (Honda) — 142 очка, пятое место как лучший результат на Гран-при.

Главным открытием сезона стал Алекс Маркес, который, выступая на годовалой Ducati за команду Gresini, занял второе место в чемпионате, трижды выиграл Гран-при и оказался единственным, кто смог навязать борьбу своему брату. Тройку лучших замкнул Марко Бедзекки на Aprilia, одержавший три победы, включая триумф в финальном этапе в Валенсии.

Рейтинг также отметил прогресс других гонщиков: Педро Акоста (KTM) стал гораздо стабильнее, Фермин Альдегер был признан лучшим новичком, а Лука Марини — самым надёжным гонщиком Honda в сложный для японской марки год. При этом действующий на тот момент чемпион Франческо Баньяя опустился на пятое место в чемпионате и лишь на девятое в рейтинге Autosport из-за нестабильной второй половины сезона.