Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Маркес возглавил рейтинг 10 лучших гонщиков MotoGP 2025 года по версии Autosport

Марк Маркес возглавил рейтинг 10 лучших гонщиков MotoGP 2025 года по версии Autosport
Комментарии

Издание Autosport представило традиционный рейтинг 10 лучших гонщиков завершившегося сезона MotoGP. Список, как и весь чемпионат-2025, возглавил Марк Маркес, который в своём дебютном сезоне за заводскую команду Ducati выиграл восьмой титул чемпиона мира, одержав 11 побед в Гран-при.

Топ-10 гонщиков MotoGP в сезоне-2025 по версии Autosport:

1. Марк Маркес (Ducati) — 545 очков, 11 побед.
2. Алекс Маркес (Gresini Ducati) — 467 очков, три победы.
3. Марко Бедзекки (Aprilia) — 353 очка, три победы.
4. Педро Акоста (KTM) — 307 очков, пять подиумов.
5. Фабио Куартараро (Yamaha) — 201 очко, один подиум.
6. Фермин Альдегер (Gresini Ducati) — 214 очков, одна победа.
7. Фабио Ди Джаннантонио (VR46 Ducati) — 262 очка, четыре подиума.
8. Рауль Фернандес (Trackhouse Aprilia) — 172 очка, одна победа.
9. Франческо Баньяя (Ducati) — 288 очков, две победы.
10. Лука Марини (Honda) — 142 очка, пятое место как лучший результат на Гран-при.

Главным открытием сезона стал Алекс Маркес, который, выступая на годовалой Ducati за команду Gresini, занял второе место в чемпионате, трижды выиграл Гран-при и оказался единственным, кто смог навязать борьбу своему брату. Тройку лучших замкнул Марко Бедзекки на Aprilia, одержавший три победы, включая триумф в финальном этапе в Валенсии.

Рейтинг также отметил прогресс других гонщиков: Педро Акоста (KTM) стал гораздо стабильнее, Фермин Альдегер был признан лучшим новичком, а Лука Марини — самым надёжным гонщиком Honda в сложный для японской марки год. При этом действующий на тот момент чемпион Франческо Баньяя опустился на пятое место в чемпионате и лишь на девятое в рейтинге Autosport из-за нестабильной второй половины сезона.

Материалы по теме
MotoGP показал рекордные цифры зрительского интереса на фоне возвращения Маркеса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android