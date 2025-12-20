Скидки
«История продолжается с #11». Перес показал оформление своего номера

«История продолжается с #11». Перес показал оформление своего номера
Комментарии

Накануне нового этапа карьеры в команде «Кадиллак» пилот Серхио Перес подтвердил, что сохранит свой гоночный номер и показал его оформление.

Фото: Из личного архива Серхио Переса

«История продолжается с #11», — добавил к фотографии подпись Перес в своём аккаунте в социальной сети Х.

Перес дебютировал в Формуле-1 в 2011 году в составе швейцарской команды «Заубер» и по итогам дебютного сезона набрал 16 очков. Далее он провёл один год в «Макларене», а затем четыре с половиной года в коллективе «Форс Индия», два с половиной — в «Рейсинг Пойнт» и ещё четыре — в «Ред Булл». За свою карьеру он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

Коллинз заявила, что победа «Кадиллака» в 2026 году — это выйти на стартовую решётку
