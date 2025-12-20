Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри — о сезоне-2025: невероятно много узнал о себе как о гонщике и человеке

Пиастри — о сезоне-2025: невероятно много узнал о себе как о гонщике и человеке
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, упустивший чемпионский титул после лидерства в первой половине сезона-2025, заявил, что извлёк максимум из этого опыта. Австралиец отметил, что в ходе года он невероятно много узнал о себе как о гонщике и человеке.

«Очевидно, я бы хотел немного другого финала, но думаю, в этом году я невероятно много узнал о себе как о гонщике и как о человеке. Если бы в начале года мне показали этот сезон с поулами, победами и подиумами, я был бы определённо очень этим доволен.

Думаю, даже в трудные моменты многое узнал о себе и о том, как могу стать сильнее в будущем. В конечном счёте здесь есть небольшая доля разочарования, очевидно, но могу гордиться сезоном, который у меня был, и уроками, которые я извлёк на будущее», — приводит слова Пиастри издание Racing News 365.

Материалы по теме
Бёрд: останься Пиастри в «Альпин», мы бы о нём не говорили в таком ключе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android