Пиастри — о сезоне-2025: невероятно много узнал о себе как о гонщике и человеке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, упустивший чемпионский титул после лидерства в первой половине сезона-2025, заявил, что извлёк максимум из этого опыта. Австралиец отметил, что в ходе года он невероятно много узнал о себе как о гонщике и человеке.

«Очевидно, я бы хотел немного другого финала, но думаю, в этом году я невероятно много узнал о себе как о гонщике и как о человеке. Если бы в начале года мне показали этот сезон с поулами, победами и подиумами, я был бы определённо очень этим доволен.

Думаю, даже в трудные моменты многое узнал о себе и о том, как могу стать сильнее в будущем. В конечном счёте здесь есть небольшая доля разочарования, очевидно, но могу гордиться сезоном, который у меня был, и уроками, которые я извлёк на будущее», — приводит слова Пиастри издание Racing News 365.