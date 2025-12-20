Скидки
В «Альпин» объяснили причины провала в сезоне-2025

В «Альпин» объяснили причины провала в сезоне-2025
Исполнительный технический директор «Альпин» Давид Санчес объяснил причины неудачного выступления французской команды в сезоне-2025 Формулы-1.

«Наша стратегия в 2025 году заключалась в том, чтобы как можно больше и как можно раньше инвестировать ресурсы в болид 2026 года, чтобы попытаться сделать шаг вперёд в устранении многих фундаментальных моментов, на разработку которых требуется время, нам нужно было начать раньше.

Таким образом, стратегия заключалась в том, чтобы к моменту старта сезона мы сделали только один аэродинамический обвес, на этом остановились. Это означает, что к середине—концу января всё было завершено.

В первых нескольких гонках стало совершенно очевидно, что борьба идёт очень плотная, намного плотнее, чем ожидалось. Произошло сближение в плане аэродинамики, многие клиентские команды использовали системы подвески и другие детали, взятые у технических партнеров, поэтому пелотон оказался очень плотным.

У нас были некоторые проблемы с силовой установкой, особенно на требовательных трассах, но в начале сезона мы могли бороться. Затем, по мере развития команд, вероятно, гораздо большего, чем мы ожидали, постепенно отстали, именно в таком положении мы находились большую часть сезона, начиная с лета», — приводит слова Санчеса The Race.

Бёрд: останься Пиастри в «Альпин», мы бы о нём не говорили в таком ключе
