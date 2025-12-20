Ферстаппен рассказал о проблемах Ламбьязе в личной жизни

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах в личной жизни у гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«У него был и остаётся очень сложный год. Это очень сложно. Честно говоря, не совсем понимал, насколько тяжело ему совмещать работу и личную жизнь. Не знаю, это очень трудно описать.

Иногда по радио вы слышите, что у нас случаются какие-то моменты, а потом иногда думаю: «А стоило ли мне на самом деле так поступать?» Но в целом мы неплохо справляемся. На трассе он старается как можно лучше выполнять свою работу, но затем гоночный уикенд закачивается, ты возвращаешься домой и думаешь: «К чёрту эту Формулу-1, нужно от неё отдохнуть».

Не в полной мере могу понимать, через что он проходит, но попробовать конечно можно. Не очень много знаю о происходящем, но постоянно спрашивать об этом мне тоже не хочется.

Ты занимаешь себя гонками, но ничего не можешь поделать с тем, что происходит. И, конечно, я спрашивал у него, нужно ли ему что-то. Мы можем сделать всё необходимое, но это просто очень неприятная ситуация», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.