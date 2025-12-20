В «Кадиллаке» определились с гоночными инженерами Боттаса и Переса

Команда Формулы-1 «Кадиллак» определилась с гоночными инженерами на предстоящий дебютный сезон для коллектива, за который будут выступать Серхио Перес и Валттери Боттас. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Перес в 2026 году будет работать с Карло Пасетти, ранее бывшим перформанс-инженером команды «Астон Мартин». Что касается Боттаса, его гоночным инженером станет Джон Ховард, который ранее работал в «Альпин» с Пьером Гасли. Ховард проработал во французской команде почти 15 лет.

Напомним, предстоящий сезон станет первым для «Кадиллака» в Формуле-1. Американский коллектив станет 11-й командой в пелотоне.